Самедов не считает «Сочи» фарм-клубом «Зенита»

Экс-полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал «СЭ» домашнее поражение «Зенита» от «Сочи» (1:2) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ (1:2).

«Проиграл «Зенит» и проиграл, такое бывает. Надеюсь, что это поражение повлияет на гонку за чемпионство в этом сезоне. «Зенит» играет не в детском чемпионате, он проиграл команде из российской премьер-лиги, которая тоже идет наверху. Это абсолютно нормальная история. Все разговоры, что «Сочи» должны были выйти и отдать игру — ни о чем. Я не считаю, что «Сочи» — это фарм-клуб «Зенита», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

«Зенит» с 23 очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — третья строчка и 18 баллов.