Мать Мампасси: «Разговор идет о трансфере в «Локомотив», о смене гражданства речи пока нет»

Мать защитника «Шахтера» Марка Мампасси Владлена прокомментировала информацию о том, что ее сын может перейти в «Локомотив» и получить российское гражданство.

«Еще официально ничего не объявлено, — цитирует мать футболиста Telegram-канал «Инсайды от Карпа». — Я не имею права говорить пока. Но возможность перехода есть. Надеюсь, что все получится. Будет ли это «Локомотив»? Да. Российское гражданство для Мампасси? Мы об этом пока не говорим. Разговор идет только о возможном трансфере, о смене гражданства речи пока нет.

Дорога в сборную Украины будет закрыта после перехода в Россию? Ну, жизнь меняется. Может, сегодня закрыта, а завтра будет открыта. Все может быть. Если сейчас Мампасси будет играть в «Мариуполе», сборная для него тоже будет закрыта. Потому что в сборную Украины из «Мариуполя» не берут.

Играть за сборную России? Как можно говорить, что будет завтра — если мы еще даже не перешли. Но, в целом, все возможно».

В пятницу, 12 ноября, «Чемпионат» сообщил, что 18-летний украинец близок к переходу в «Локомотив», а трансфер может состояться уже этой зимой. Он родился в Донецке и имеет право получить российское гражданство по упрощенной схеме. Футболист выступает на права аренды за «Мариуполь». В текущем сезоне он провел 12 матчей за команду и сделал один результативный пас.