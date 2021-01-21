Червиченко: «Кокорину почти 30 лет, никакого шанса вернуться в сборную нет»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в разговоре с «СЭ» оценил возможное возвращение форварда Александра Кокорина в сборную России после перехода в «Фиорентину».

— Никакого шанса вернуться в сборную нет. Ему уже почти 30 лет, итальянский футбол жесткий. Без лютой борьбы, зверского желания забить его быстро зачехлят. Миранчук выглядел гораздо лучше Кокорина. Посмотрите, как ему тяжело пробиваться. А у «Фиорентины» дела еще хуже, чем в «Аталанте». Радужных иллюзий по этому поводу я не испытываю.

(Константин Колмаков)