Чернов: «Угальде всегда играл на команду, а теперь его прорвало на голы»
Центральный защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал об игре форварда красно-белых Манфреда Угальде.
«Нынешняя форма Угальде меня не удивляет. Сейчас все сами видят, что Манфред — отличный футболист. Он всегда играл на команду. А теперь его прорвало на голы. Он просто начал реализовывать свои моменты», — сказал Чернов Legalbet.ru.
В сезоне-2024/25 Угальде провел в составе «Спартака» 22 матча, забил 16 мячей и отдал 3 результативные передачи. Контракт коста-риканского нападающего с красно-белыми рассчитан до июля 2028 года.
Источник: Legalbet.ru
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|- : -
|1.03
|14:00
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Пари НН – Акрон
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|1.03
|16:30
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Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
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|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
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|2.03
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Манфред Угальде
Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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|
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Динамо
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