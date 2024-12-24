Танасиевич: «Травмы помешали «Динамо» набрать еще 2-4 очка. Но шансы на чемпионство неплохие»

Экс-защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил первую часть сезона для бело-голубых.

— Теперь к «Динамо»: если сравнивать с прошлым сезоном, то в этом команда к паузе набрала даже на три очка больше. Значит ли это, что для команды ничего еще не кончено?

— Весной «Динамо» выдало хорошую серию. Потом новый сезон, несколько травм, которые помешали набрать еще 2-4 очка. Возможность была уйти еще выше в таблице. Если возвращаться к первой части сезона, то 3-4 тура связка центральных защитников была самой молодой в Европе. Потом люди сначала возвращались, потом уезжали в сборные. Так что ситуация у тренера была нелегкая. Вот поэтому очков и недобрали.

— Вы видите прогресс при Личке?

— Я поддерживаю Личку и игроков. Да, где-то не удалось набрать максимум. Но сейчас всего четыре очка от первого места. И шансы на чемпионство остаются. Причем весьма неплохие. Так что теперь все зависит от сборов, — сказал Танасиевич «РБ Спорт».

По итогам осенне-зимней части сезона РПЛ «Динамо» занимает 4-е место в турнирной таблице с 35 очками.