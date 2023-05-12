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Сегодня, 18:11

Черкасов сравнил Семака с Петржелой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший генеральный директор «Зенита» Илья Черкасов сравнил нынешнего главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака с Властимилом Петржелой.

«Я с Семаком никогда не работал, сложно их сравнивать. Можно вспомнить знаменитую фразу Властимила, которую он произнес, когда работал у нас: «Зенит» никогда не станет чемпионом». Тогда подразумевалось, что за чемпионство в России все платят. Помните присказки «Гинер все купил» и прочие? А боссы «Зенита» как бы этого не делали. Не «заносили». Не договаривались с судьями. Вот весь смысл его высказывания на тот момент. У Петржелы была вот эта манера находить причины неудач не в себе. Иногда он их удачно находил, иногда нет. У Семака в публичном пространстве я такого не вижу. Он как человек, игравший в футбол на высоком уровне, все-таки боец. Их нельзя сравнивать. Разные эпохи. Задачу выиграть чемпионат мы двадцать лет назад не ставили. Сегодняшний «Зенит» не имеет права ставить другие задачи", — приводит слова Черкасова «РБ Спорт».

Властимил Петржела произнес фразу «Зенит» никогда не станет чемпионом" весной 2005 года после матча чемпионата России с «Локомотивом» (1:1). Под руководством чеха сине-бело-голубые впервые завоевали серебряные медали чемпионата России.

«Зенит» 7 мая досрочно стал победителем РПЛ, обыграв в Санкт-Петербурге московский «Спартак» в матче 26-го тура. Вручение кубка и медалей сине-бело-голубым пройдет 13 мая после матча против «Краснодара».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-cherkasov-fraza-petrzhely-o-tom-chto-zenit-nikogda-ne-stanet-chempionom-podrazumevala-chto-za-titul-v-rossii-nado-platit/
Властимил Петржела
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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