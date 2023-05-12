Канчельскис считает, что у Мостового получится работать в качестве тренера

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис выразил уверенность, что у экс-хавбека «Сельты» Александра Мостового получится работать в качестве тренера.

«Хорошо, что Мостовой подал документы, у него должно получиться в качестве тренера. Но в будущем надо, чтобы у него была нормальная команда, где будут работать адекватные люди, а то у нас работают дилетанты и проходимцы. Сейчас гадать рано. Давайте дождемся того, чтобы он все сдал, а потом уже будем рассуждать, сможет он или нет. Почему тема Мостового и тренерства стала популярной? Скажите, а кто там в группе учится кроме Мостового, который играл в футбол? Назовите хоть одну фамилию. Никто не знает, а Мостового знают все. Он — личность. Вот его и обсуждают», — приводит слова Канчельскиса Legalbet.

Ранее Мостовой заявил, что намерен подать заявку этим летом на обучение на тренера категорий A и B.