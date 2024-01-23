Агент Щенникова: «Будет интересное предложение — рассмотрим»
Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин поделился информацией о будущем футболиста.
«Георгий в отличной форме, он занимается по индивидуальной программе. Если будет интересное предложение, то мы обязательно рассмотрим его. На данный момент интересных вариантов нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».
32-летний Щенников взял паузу в карьере после ухода из ЦСКА.
Источник: РБ Спорт
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|36
|
3
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|18
|8
|8
|2
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|32
|
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|8
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|
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|
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|
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|19
|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
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|
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
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|18
|3
|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
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|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
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|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
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Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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