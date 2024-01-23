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Сегодня, 16:24

Агент Щенникова: «Будет интересное предложение — рассмотрим»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин поделился информацией о будущем футболиста.

«Георгий в отличной форме, он занимается по индивидуальной программе. Если будет интересное предложение, то мы обязательно рассмотрим его. На данный момент интересных вариантов нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

32-летний Щенников взял паузу в карьере после ухода из ЦСКА.

Источник: РБ Спорт
Георгий Щенников
Футбол
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 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
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 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
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 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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