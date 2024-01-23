Агент Щенникова: «Будет интересное предложение — рассмотрим»

Агент защитника Георгия Щенникова Сергей Пушкин поделился информацией о будущем футболиста.

«Георгий в отличной форме, он занимается по индивидуальной программе. Если будет интересное предложение, то мы обязательно рассмотрим его. На данный момент интересных вариантов нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

32-летний Щенников взял паузу в карьере после ухода из ЦСКА.