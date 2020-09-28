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Черевченко прокомментировал возможный переход в «Химки» Джорджевича и Григалавы

21:39
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после победы в домашнем матче 9-го тура Тинькофф чемпионата России над «Динамо» (1:0) подчеркнул, что не все в вопросе трансферов зависит от него.

— Правда ли, что вы хотите видеть в «Химках» Григалаву из «Арсенала» и Джорджевича из «Локомотива», с которыми работали в Туле?

— Я много кого хочу. Хотя и не так много, как пишут в прессе — там перебор фамилий. В этом вопросе не все зависит от меня. (Константин Алексеев)

Химки — Динамо

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