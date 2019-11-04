Черевченко похвалил Шамова после матча со «Спартаком»

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после победы над «Спартаком» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России подвел итоги встречи и прокомментировал игру вратаря туляков Егора Шамова.

— Поблагодарили ребят, и сказал, что у них есть характер, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер». — Команда преодолела неудачные эмоции после серии пенальти в Кубке. Благодарен ребятам за то, что они сделали сегодня. Они молодцы. Шамов уже третью игру проводит за «Арсенал». Он себя показал с хорошей стороны. У нас даже мысли не было, чтобы менять его на другого вратаря. Игра до гола? Сейчас можно говорить все, что угодно. Игроки сыграли дисциплинированно, вратарь нас выручил. Можно было забить два или три, если бы сыграли поспокойнее.

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