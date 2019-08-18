Черевченко перед матчем с «Рубином» отметил, что ему очень нравится игра соперников

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко — о матче с «Рубином» в шестом туре чемпионата России.

— Недельный цикл — это хорошо для команды, можно спокойно подготовиться. Но есть и минусы — нет еврокубуков, — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч премьер». — Состав? Мы решили, что ничего менять не будем. Сергей Ткачев? К нему нет никаких вопросов, но есть свои небольшие задумки. Я смотрел игры «Рубина» мне очень нравится команда. Молодой состав, голодный до побед.

Матч начнется в 14.00 по московскому времени.