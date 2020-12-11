Черевченко: «Химки» лучше сыграли в защите"

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против Арсенала (1:0) отметил, что команда была готова к обилию борьбы.

Подмосковная команда не проигрывает уже пять матчей, одержав в них четыре победы.

— Три очка нужны были как и «Арсеналу», так и нам. Мы знали, что будет много борьбы и предполагали, что соперник будет больше владеть мячом, так как в середине поля у них очень хорошие футболисты. Но мы лучше сыграли в защите. Итог — счет на табло 1:0, -цитирует Черевченко сайт «Химок». — Для меня не было никакой принципиальности. В каждой игре к сопернику я одинаково отношусь: «Арсенал», «Спартак», «Ротор» — мне без разницы.