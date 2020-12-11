Черевченко: «Химки» лучше сыграли в защите"
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против Арсенала (1:0) отметил, что команда была готова к обилию борьбы.
Подмосковная команда не проигрывает уже пять матчей, одержав в них четыре победы.
— Три очка нужны были как и «Арсеналу», так и нам. Мы знали, что будет много борьбы и предполагали, что соперник будет больше владеть мячом, так как в середине поля у них очень хорошие футболисты. Но мы лучше сыграли в защите. Итог — счет на табло 1:0, -цитирует Черевченко сайт «Химок». — Для меня не было никакой принципиальности. В каждой игре к сопернику я одинаково отношусь: «Арсенал», «Спартак», «Ротор» — мне без разницы.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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