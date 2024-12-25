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Сегодня, 15:27

Черданцев: «Станковичу нельзя давать полномочия спортивного директора «Спартака»

Сергей Ярошенко
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Футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил идею передачи Деяну Станковичу полномочий спортивного директора «Спартака».

«На мой взгляд, категорически нельзя этого делать, потому что тренер должен тренировать. Потому что любой нормальный человек не устоит от соблазна заработать денег. Когда тренер начинает приводить игроков, то как вы удержитесь от того, чтобы не получать процент по сделке? На трансферах все зарабатывают, а чем человек, участвующий в этой трансферной цепочке, хуже других? Поэтому как только появляется эта заинтересованность, то сразу происходит конфликт интересов. Ты будешь брать не того игрока, который нужен команде, а того, на котором можно больше заработать. Поэтому категорически такого допускать нельзя», — приводит слова Черданцева Metaratings.ru.

В ноябре «Спартак» уволил спортивного директора Томаша Амарала, который работал в клубе с декабря 2023 года. Ранее он был скаутом в «Бенфике».

По информации «СЭ», одним из главных кандидатов на эту должность является Фрэнсис Кагигао из «Галатасарая».

Источник: Metaratings
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Георгий Черданцев
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