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Черчесов поделился впечатлениями от матчей первого тура РПЛ после зимней паузы

Алина Савинова

Российский тренер Станислав Черчесов отметил, что все команды играли с большим желанием и энтузиазмом в 19-м туре РПЛ.

Первый тур чемпионата России после зимней паузы прошел с 28 февраля по 2 марта.

«Воочию смотрел «Химки» — «Факел», потому что только они играли в Москве, но и все остальные матчи почти посмотрел. Могу с уверенностью сказать, что все играли с большим желанием. Качество футбола, понятно, пока не может быть оптимальным в первом туре. А так играли с энтузиазмом, достаточно интенсивно. Если вы обратили внимание, было много борьбы. Ни одна команда за счет класса [не победила], только «Спартак» 2:0 выиграл, все остальные — 1:1, 1:0 и так далее», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Маркиньос и&nbsp;Манфред Угальде празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Оренбурга&raquo; (2:0) в&nbsp;матче РПЛ 2&nbsp;марта.Три-триллер. РПЛ вернулась с суперинтригой: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» — по 40!

После 19 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 40 очками. «Спартак» (40) занимает вторую позицию, «Краснодар» (40) — третью. Красно-белые и «быки» уступают питерскому клубу по дополнительным показателям. Четвертым идет московское «Динамо» (36), на строчку ниже располагается «Локомотив» (36).

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Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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