Черчесов поделился впечатлениями от матчей первого тура РПЛ после зимней паузы

Российский тренер Станислав Черчесов отметил, что все команды играли с большим желанием и энтузиазмом в 19-м туре РПЛ.

Первый тур чемпионата России после зимней паузы прошел с 28 февраля по 2 марта.

«Воочию смотрел «Химки» — «Факел», потому что только они играли в Москве, но и все остальные матчи почти посмотрел. Могу с уверенностью сказать, что все играли с большим желанием. Качество футбола, понятно, пока не может быть оптимальным в первом туре. А так играли с энтузиазмом, достаточно интенсивно. Если вы обратили внимание, было много борьбы. Ни одна команда за счет класса [не победила], только «Спартак» 2:0 выиграл, все остальные — 1:1, 1:0 и так далее», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

После 19 туров в РПЛ лидирует «Зенит» с 40 очками. «Спартак» (40) занимает вторую позицию, «Краснодар» (40) — третью. Красно-белые и «быки» уступают питерскому клубу по дополнительным показателям. Четвертым идет московское «Динамо» (36), на строчку ниже располагается «Локомотив» (36).