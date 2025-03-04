Черчесов поделился мнением о переходе ЦСКА на новую схему

Российский тренер Станислав Черчесов рассказал, что думает о переходе ЦСКА на новую тактическую схему.

«Во-первых, это не новая система. Что касается Николича, то мы ее видели, когда он работал в «Локомотиве». Я уже в первом круге знал, что Николич не станет ждать перерыва и через парочку туров будет переходить на оптимальную для себя схему. Он попробовал, и надо сказать, что уже видны изменения: и мяч больше держат, и игроков в атаке больше, и в середине давление могут оказывать. Поэтому нас ждет интересный второй круг», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В 19-м туре РПЛ ЦСКА встречался с «Зенитом». Матч завершился нулевой ничьей (0:0).

Армейцы набрали 32 очка и располагаются на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем матче команда Марко Николича 8 марта сыграет против «Химок».