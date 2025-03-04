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Черчесов высказался о травмах Сперцяна и Тюкавина

Алина Савинова

Российский тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как «Краснодару» и московскому «Динамо» решать проблему с потерей двух основных игроков.

Ранее стало известно, что полузащитник «быков» Эдуард Сперцян может пропустить до четырех недель — у него диагностирована сильная гематома после травмы, которую он получил в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Форвард московской команды Константин Тюкавин выбыл на полгода из-за разрыва передней крестообразной связки колена в матче с «Ростовом» (1:1).

«И тот и тот — игроки, которые определяют, как команда играет. Один забивает, другой забивает и отдает. Не хотелось бы, чтобы два молодых футболиста [надолго выбывали]. Как это все менять? Для этого есть команда и тренерский штаб, который просчитывает моменты, потому что не бывает так, что все здоровы и готовы. Сейчас у них травма, а завтра — простуда, из-за которой они могут не играть. Ситуации бывают разные. Тренеры должны иметь план «В» и план «С», а теперь этот план должен включаться. Сейчас каждый клуб действует так, как хочет. Но должен быть местный колорит. Тогда и командой управлять легче, и связь болельщиков с командой лучше», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян провел 26 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами. На счету 22-летнего Тюкавина 8 мячей и 3 голевые передачи в 22 играх за «Динамо».

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Константин Тюкавин
Станислав Черчесов
Эдуард Сперцян
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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