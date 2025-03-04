Черчесов высказался о травмах Сперцяна и Тюкавина

Российский тренер Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, как «Краснодару» и московскому «Динамо» решать проблему с потерей двух основных игроков.

Ранее стало известно, что полузащитник «быков» Эдуард Сперцян может пропустить до четырех недель — у него диагностирована сильная гематома после травмы, которую он получил в матче 19-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1). Форвард московской команды Константин Тюкавин выбыл на полгода из-за разрыва передней крестообразной связки колена в матче с «Ростовом» (1:1).

«И тот и тот — игроки, которые определяют, как команда играет. Один забивает, другой забивает и отдает. Не хотелось бы, чтобы два молодых футболиста [надолго выбывали]. Как это все менять? Для этого есть команда и тренерский штаб, который просчитывает моменты, потому что не бывает так, что все здоровы и готовы. Сейчас у них травма, а завтра — простуда, из-за которой они могут не играть. Ситуации бывают разные. Тренеры должны иметь план «В» и план «С», а теперь этот план должен включаться. Сейчас каждый клуб действует так, как хочет. Но должен быть местный колорит. Тогда и командой управлять легче, и связь болельщиков с командой лучше», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

В нынешнем сезоне 24-летний Сперцян провел 26 матчей за «Краснодар» во всех турнирах, отметившись 6 голами и 3 результативными передачами. На счету 22-летнего Тюкавина 8 мячей и 3 голевые передачи в 22 играх за «Динамо».