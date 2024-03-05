Черчесов отреагировал на ситуацию с задержанием нападающего «Спартака» Промеса в Дубае

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с форвардом красно-белых Квинси Промесом, который был задержан в аэропорту Дубая при вылете со сборов команды в ОАЭ.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что попал в аварию и покинул место ДТП в ОАЭ.

Помимо этого, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и к шести годам — за контрабанду наркотиков. По данным ТАСС, Нидерланды обсуждали вариант с экстрадицией футболиста на территорию страны.

«Есть определенные ступени развития этой ситуации. В моем понимании, лучше бы был конкретный спокойный ответ, который бы всех устроил. Есть судебные процессы, которые должны дойти до конца, и в конечном итоге мы поймем, что это такое. Мы же не можем отменить суд, который что-то присвоил или не присвоил. Есть презумпция невиновности, в моем понимании Промес на сегодня не виноват, потому что его апелляцию еще не рассмотрели. Мы знаем множество историй, когда людей осуждали, а потом оправдывали. Так и здесь. А так — заступаться за него... Ну, если человек нарушил...

Ситуация с ДТП в Дубае и задержанием? Во-первых, не знаю, был ли выходной, когда он это сделал. Во-вторых, если он никому об этом не сообщал — откуда «Спартак» мог знать, что натворил футболист? Если бы он сразу сообщил, «Спартак» бы сразу предпринял какие-то действия, или бы он заплатил штраф. Подставил ли Промес «Спартак»? Надо понимать психотип своих игроков. Поэтому, когда говорят о селекции — селекция бывает не только о технике, о том, кто как бежит и как тактически оснащен. Это тоже один из критериев для больших клубов, они должны понимать, кто их представляет. «Спартак», «Бавария», «Манчестер» и так далее — это флагманы футбола своих стран. Естественно, никто не должен быть пай-мальчиком, но определенный уровень надо держать. А такие вещи... Думаю, надо как-то красиво все завершить», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

4 марта сообщалось, что Промес может избежать тюремного заключения в ОАЭ и вернуться в Россию 5 марта.