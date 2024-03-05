Черчесов отреагировал на ситуацию с задержанием нападающего «Спартака» Промеса в Дубае
Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с форвардом красно-белых Квинси Промесом, который был задержан в аэропорту Дубая при вылете со сборов команды в ОАЭ.
29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что попал в аварию и покинул место ДТП в ОАЭ.
Помимо этого, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и к шести годам — за контрабанду наркотиков. По данным ТАСС, Нидерланды обсуждали вариант с экстрадицией футболиста на территорию страны.
«Есть определенные ступени развития этой ситуации. В моем понимании, лучше бы был конкретный спокойный ответ, который бы всех устроил. Есть судебные процессы, которые должны дойти до конца, и в конечном итоге мы поймем, что это такое. Мы же не можем отменить суд, который что-то присвоил или не присвоил. Есть презумпция невиновности, в моем понимании Промес на сегодня не виноват, потому что его апелляцию еще не рассмотрели. Мы знаем множество историй, когда людей осуждали, а потом оправдывали. Так и здесь. А так — заступаться за него... Ну, если человек нарушил...
Ситуация с ДТП в Дубае и задержанием? Во-первых, не знаю, был ли выходной, когда он это сделал. Во-вторых, если он никому об этом не сообщал — откуда «Спартак» мог знать, что натворил футболист? Если бы он сразу сообщил, «Спартак» бы сразу предпринял какие-то действия, или бы он заплатил штраф. Подставил ли Промес «Спартак»? Надо понимать психотип своих игроков. Поэтому, когда говорят о селекции — селекция бывает не только о технике, о том, кто как бежит и как тактически оснащен. Это тоже один из критериев для больших клубов, они должны понимать, кто их представляет. «Спартак», «Бавария», «Манчестер» и так далее — это флагманы футбола своих стран. Естественно, никто не должен быть пай-мальчиком, но определенный уровень надо держать. А такие вещи... Думаю, надо как-то красиво все завершить», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».
4 марта сообщалось, что Промес может избежать тюремного заключения в ОАЭ и вернуться в Россию 5 марта.
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|35
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4
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|20
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|8
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|32
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5
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|19
|9
|4
|6
|27-24
|31
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6
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|8
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|30-25
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7
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|8
|5
|6
|18-22
|29
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8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
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9
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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10
|Пари НН
|19
|7
|4
|8
|16-17
|25
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11
|Факел
|19
|5
|7
|7
|16-20
|22
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12
|Ахмат
|19
|5
|5
|9
|19-23
|20
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13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
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14
|Оренбург
|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
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15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
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16
|Сочи
|19
|3
|3
|13
|17-31
|12
|8.03
|14:00
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Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
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Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
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Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
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Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
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Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
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Оренбург – Балтика
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|10.03
|16:30
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Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
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Спартак – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Джон Кордоба
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|9
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
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Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
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|1
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