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5 марта, 01:17

Черчесов отреагировал на ситуацию с задержанием нападающего «Спартака» Промеса в Дубае

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Квинси Промес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации с форвардом красно-белых Квинси Промесом, который был задержан в аэропорту Дубая при вылете со сборов команды в ОАЭ.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая перед матчем с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, футболист был задержан из-за того, что попал в аварию и покинул место ДТП в ОАЭ.

Помимо этого, ранее Промес был приговорен в Нидерландах к полутора годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата и к шести годам — за контрабанду наркотиков. По данным ТАСС, Нидерланды обсуждали вариант с экстрадицией футболиста на территорию страны.

«Есть определенные ступени развития этой ситуации. В моем понимании, лучше бы был конкретный спокойный ответ, который бы всех устроил. Есть судебные процессы, которые должны дойти до конца, и в конечном итоге мы поймем, что это такое. Мы же не можем отменить суд, который что-то присвоил или не присвоил. Есть презумпция невиновности, в моем понимании Промес на сегодня не виноват, потому что его апелляцию еще не рассмотрели. Мы знаем множество историй, когда людей осуждали, а потом оправдывали. Так и здесь. А так — заступаться за него... Ну, если человек нарушил...
Ситуация с ДТП в Дубае и задержанием? Во-первых, не знаю, был ли выходной, когда он это сделал. Во-вторых, если он никому об этом не сообщал — откуда «Спартак» мог знать, что натворил футболист? Если бы он сразу сообщил, «Спартак» бы сразу предпринял какие-то действия, или бы он заплатил штраф. Подставил ли Промес «Спартак»? Надо понимать психотип своих игроков. Поэтому, когда говорят о селекции — селекция бывает не только о технике, о том, кто как бежит и как тактически оснащен. Это тоже один из критериев для больших клубов, они должны понимать, кто их представляет. «Спартак», «Бавария», «Манчестер» и так далее — это флагманы футбола своих стран. Естественно, никто не должен быть пай-мальчиком, но определенный уровень надо держать. А такие вещи... Думаю, надо как-то красиво все завершить», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

4 марта сообщалось, что Промес может избежать тюремного заключения в ОАЭ и вернуться в Россию 5 марта.

Квинси Промес
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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П
Квинси Промес

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Спартак

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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

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И К Ж
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