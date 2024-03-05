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Президент «Оренбурга»: «Мы хотели продать Веру, но условия «Локомотива» были неприемлемы»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал, почему зимой сорвался трансфер полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив».

«Для нас этот трансфер, наверное, был выгоден. Мы хотели его продать. Но переговоры в таком варианте, в котором они были, неприемлемы. Сначала договариваемся о цене, все идет хорошо. Потом клуб договаривается о личных условиях с игроком, а затем включают обратный ход. Когда игрок уже взбудоражен трансфером, они вносят нюансы: «Давайте мы одну часть отдадим сейчас, а вторую — через год». Слушайте, мы же не кредитная организация. У нас посмотрят на бюджет и с меня спросят: «Почему у тебя подвисли 150 миллионов?» Тем более кто может сказать, что будет через год?
Это было первое предложение. Затем пошла переписка, и мы сделали шаг навстречу: одни деньги сразу, а вторые — в мае. Отсрочка на полгода, а не на год. Мы отправили наши условия, а они даже не соизволили ответить. Зато началась возня: нас начал третировать агент Веры, давили на игрока. Это неправильная ситуация. Есть такая поговорка: «Среди хитрых не хитрят». Не обижен ли Вера из-за того, что его не отпустили? Вроде все нормально. Он сыграл. Дай бог, чтобы все было хорошо. Если не сейчас, то продадим чуть-чуть попозже», — приводит «РБ Спорт» слова Еремякина.

Лукас Вера выступает за «Оренбург» с июля 2022 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 19 матчах за команду во всех турнирах.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 26-летнего аргентинца в 3 миллиона евро.

Источник: РБ Спорт
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