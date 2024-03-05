Черчесов дал совет «Краснодару» в борьбе за чемпионство

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о положении «Краснодара» в борьбе за золото в чемпионате России-2023/24.

«Быки» лидируют в турнирной таблице РПЛ с 39 очками после 19 туров. Идущий вторым «Зенит» отстает на 2 очка, «Динамо», занимающее третью строчку, отстает на 4 очка.

«Это определенное психологическое состояние, которым надо уметь управлять и клубу, и тренеру, и игрокам надо с этим свыкнуться, спокойно делать свою работу. Чем выше забираешься, тем более разреженный воздух. Чем выше «Краснодар» будет к последнему туру, тем более будут накалены нервы. С этим надо уметь справляться. Ты — лидер, все хотят тебя догнать, все за тобой — в роли охотников. Но охотиться тоже надо уметь. Вы сейчас на первом месте абсолютно заслуженно, поэтому можете спокойно продолжать», — сказал Черчесов в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

«Краснодар» проведет следующий матч 8 марта на выезде против «Ростова».