Черчесов: «Я не хотел, чтобы Соболев уходил из «Спартака»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда «Спартака» Александра Соболева в «Зенит».

— Для меня дело не в том, что Соболев оказался в «Зените», а в том, что ушел из «Спартака». Как и Джикия, Бакаевы, Глушенков. Вот это главное. Какие у кого причины, не знаю — не спрашивал. Но факт остается фактом.

Соболев — парень с характером, колючий. Клон Дзюбы в какой-то мере. Саша не даст соврать — в ходе двух первых сборов в национальной команде пришлось с ним пару собеседований провести.

— Не в душе, надеюсь?

— Нет, нет, нет. В душе — никогда. Шучу, шучу. Боюсь, что он тогда еще не до конца понимал, о чем речь. Но со временем, когда мы общались уже давно, осознал, что мы тогда имели в виду. Я не хотел, чтобы он уходил из «Спартака». Но раз человек такое решение принял, то мы не можем за него жить.