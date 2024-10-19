Черчесов: «Батраков работоспособный, быстрый, умный. Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в интервью «СЭ» сравнил игру полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова и полузащитника «Монако» Александра Головина.

— Батраков — это новый Головин?

— Ну, чтобы сказать так, надо, наверное, чтобы время какое-то прошло, да? На чемпионатах мира и Европы выступить. Другое дело, что структура игры, комплекция похожи — Батраков работоспособный, быстрый, нестандартный, умный. Дай Бог, чтобы дальше прогрессировал. Имею в виду не чтобы, что больше бегал, чаще забивал, а уровень держал. Потому что выстрелить это одно, а вот стабильность — признак мастерства. Вот этого желаю Алексею.