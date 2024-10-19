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Сегодня, 10:00

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: во сколько начнется матч РПЛ и где смотреть трансляцию

«Динамо» Махачкала и ЦСКА сыграют в РПЛ 19 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Игорь Акинфеев, игрок ФК ЦСКА.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Махачкалинское «Динамо» и ЦСКА сыграют в 12-м туре РПЛ в субботу, 19 октября. Матч состоится на «Анжи Арене» в Каспийске. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Ключевые события противостояния «Динамо» Махачкала — ЦСКА будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию игры можно смотреть на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 18.30 мск.

По итогам 11 туров премьер-лиги махачкалинцы набрали 11 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице. Армейцы идут на 4-й строчке чемпионата, в их активе — 20 баллов.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 19:00. Анжи Арена (Каспийск)
Динамо Мх
ЦСКА

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
2
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
3
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
14
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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18.10 18:00
Акрон – Зенит
 0 : 5
18.10 20:15
Ахмат – Факел
 2 : 3
19.10 14:00
Пари НН – Ростов
 - : -
19.10 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
19.10 16:30
Химки – Локомотив
 - : -
19.10 19:00
Динамо Мх – ЦСКА
 - : -
20.10 16:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
20.10 19:00
Рубин – Динамо
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 8 1 2
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 10 1 2
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