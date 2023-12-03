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Чепчугов заявил, что руководству РПЛ следует задуматься над календарем

Алина Савинова
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Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал победу армейцев над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ (2:0).

Встреча между командами прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада.

«В турнирной таблице «Ростов» сбавил по сравнению с прошлым сезоном, но это не отменяет силу этой команды, а ЦСКА провел великолепный матч! Необходимо выразить благодарность футболистам, которые смогли проявить свои лучшие качества на снежном газоне! РФС следует задуматься над календарем, чтобы в следующем году таких проблем не было! Молодцы, армейцы, с победой! Красно-синим болельщикам большой привет!», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-chepchugov-rukovodstvu-rpl-sleduet-zadumat-sya-nad-kalendarem/
Сергей Чепчугов
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ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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