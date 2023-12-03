Чепчугов заявил, что руководству РПЛ следует задуматься над календарем

Бывший голкипер ЦСКА Сергей Чепчугов прокомментировал победу армейцев над «Ростовом» в матче 17-го тура РПЛ (2:0).

Встреча между командами прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада.

«В турнирной таблице «Ростов» сбавил по сравнению с прошлым сезоном, но это не отменяет силу этой команды, а ЦСКА провел великолепный матч! Необходимо выразить благодарность футболистам, которые смогли проявить свои лучшие качества на снежном газоне! РФС следует задуматься над календарем, чтобы в следующем году таких проблем не было! Молодцы, армейцы, с победой! Красно-синим болельщикам большой привет!», — приводит «РБ Спорт» слова Чепчугова.

ЦСКА с 28 очками идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Ростова» 20 баллов и 10-я строчка.