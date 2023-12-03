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Сегодня, 22:42

Булавин: «Зенит» хотел выиграть без напряга. Так не бывает»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Булавин поделился мнением о матче сине-бело-голубых с «Локомотивом» в 17-м туре РПЛ (1:3).

«Локомотив» превзошел зенитовцев в настрое, это было заметно. Хозяева играли азартно, боевито. А игроков «Зенита» будто «заморозили». Вышли, думали выиграют на технике, без напряга. Так не бывает. Хозяева, наоборот, были очень заряжены. Думал, после ответного гола «Зенита» они сломаются. А они еще лучше сыграли во втором тайме», — приводит «РБ Спорт» слова Булавина.

Также он ответил, повлияли ли погодные условия в Москве на результат матча.

«Конечно. Хоть и говорят, что они одинаковые для игроков обеих команд, но в «Зените» играют бразильцы, южноамериканцы. Им тяжело приспособиться — и физически, и психологически. Видно было, что движение у игроков «Зенита» не такое быстрое, как в хороших условиях. В мороз и дышится сложнее, и поле другое», — добавил специалист.

Встреча прошла 3 декабря в Москве и проводилась в условиях сильнейшего снегопада. После игры главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал решение о проведении матча в запланированную дату, несмотря на снегопад.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-bulavin-zenit-hotel-vy-igrat-bez-napryaga/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

Ростов

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