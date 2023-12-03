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Веденеев: «У Семака не хватило терпения дождаться, когда бразильцы что-то соорудят»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Зенита» Сергей Веденеев поделился мыслями о причинах поражения петербуржцев в матче 17-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3).

«К этому поражению «Зенита» привело несколько факторов. Первое — уровень игры бразильцев в таких условиях, конечно, был ниже, чем обычно. Второе — пропустили этот нелепый гол, дали фору. Хотя после этого гола «Зенит» стал играть лучше, могли забивать раньше. И было видно, что класс «Зенита» выше, несмотря на погоду, проходили какие-то комбинации... И тут, как назло, прилетел этот второй гол — редкий по исполнению и по случайности. Так изменить направление полета мяча головой, казалось, невозможно. Я думал, «Зенит» снова пойдет вперед, активизируется. Но тут Семак начал делать замены: видимо, у тренерского штаба не хватило терпения дождаться, когда бразильцы что-то соорудят. А с уходом Клаудиньо «Зенит» словно лишили мозга, а вышли два совершенно неподготовленных игрока. Острота исчезла. А игроки «Локо» почувствовали, что победа у них в руках, и довели до нее», — приводит «РБ Спорт» слова Веденеева.

Игра началась с опозданием на 30 минут из-за сильного снегопада в Москве. После этой встречи «Зенит» с 33 очками опустился на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» идет на 6-й строчке (28 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-u-semaka-ne-hvatilo-terpeniya-dozhdat-sya-kogda-brazil-tsy-chto-to-soorudyat/
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Веденеев
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
5
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 2 : 0
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 2 : 1
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 3 : 1
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 2 : 1
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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Виктор Мелехин

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