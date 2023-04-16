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Сегодня, 21:02

Агент Барриоса о возможной досрочной победе «Зенита» в РПЛ: «Если это случится со «Спартаком», будет лучше!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение колумбийца в стартовый состав команды после травмы.

«Для Барриоса попадание в стартовый состав «Зенита» очень важно. Он очень усердно работал с физиотерапевтами, чтобы вернуться после травмы настолько быстро, насколько это возможно. Он хочет помочь «Зениту» выиграть пятое подряд чемпионство. Если это случится в матче со «Спартаком», будет еще лучше!» — сказал Поссо «СЭ».

«Зенит» и «Спартак» сыграют 7 мая в 26-м туре РПЛ. Матч состоится в Санкт-Петербурге.

Вильмар Барриос
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
0
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РПЛ: «Локомотив» победил «Оренбург», «Ростов» сыграл вничью с «Зенитом» и другие матчи 23-го тура

«Зенит» сохранил 9-очковый отрыв от «Ростова»: турнирная таблица РПЛ после 23-го тура
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 23 3 4 16 16-37 13
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30 тур
15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 3 : 1
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 1 : 2
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 1 : 2
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 1 : 4
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 1 : 1
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 0 : 0
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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