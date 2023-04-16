Агент Барриоса о возможной досрочной победе «Зенита» в РПЛ: «Если это случится со «Спартаком», будет лучше!»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса в комментарии для «СЭ» отреагировал на возвращение колумбийца в стартовый состав команды после травмы.

«Для Барриоса попадание в стартовый состав «Зенита» очень важно. Он очень усердно работал с физиотерапевтами, чтобы вернуться после травмы настолько быстро, насколько это возможно. Он хочет помочь «Зениту» выиграть пятое подряд чемпионство. Если это случится в матче со «Спартаком», будет еще лучше!» — сказал Поссо «СЭ».

«Зенит» и «Спартак» сыграют 7 мая в 26-м туре РПЛ. Матч состоится в Санкт-Петербурге.