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Сегодня, 21:00

Чемпионат России: «Зенит» лидирует и опережает «Динамо» на 5 очков

«Зенит» лидирует в РПЛ после матчей 20-го тура
Иван Шитик
Корреспондент

7 марта завершились матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу.

Лидер турнирной таблицы «Зенит» одержал на своем поле победу над «Уфой» со счетом 2:0. Этот успех позволил команде из Санкт-Петербурга оторваться на 5 очков от «Динамо», которое занимает второе место.

Накануне «Динамо» проиграло в московском дерби «Спартаку» (0:2).

РПЛ: результаты матчей 20-го тура

1
Зенит
 20 13 5 2 49-22 44
2
Динамо
 20 12 3 5 36-22 39
3
Сочи
 20 12 1 7 33-21 37
4
ЦСКА
 20 11 3 6 24-16 36
5
Краснодар
 19 9 5 5 31-19 32
6
Локомотив
 19 8 7 4 27-21 31
7
Ахмат
 20 10 0 10 27-27 30
8
Кр. Советов
 19 8 4 7 24-20 28
9
Спартак
 20 7 5 8 22-28 26
10
Рубин
 20 7 4 9 27-31 25
11
Н. Новгород
 20 6 4 10 19-31 22
12
Арсенал
 20 5 5 10 23-39 20
13
Урал
 20 4 7 9 13-21 19
14
Ростов
 19 4 6 9 30-36 18
15
Уфа
 20 3 7 10 18-30 16
16
Химки
 20 2 8 10 18-37 14
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
5.03 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 1 : 0
6.03 14:00
Кр. Советов – Арсенал
 2 : 2
6.03 14:00
Локомотив – Химки
 3 : 2
6.03 19:00
Динамо – Спартак
 0 : 2
7.03 14:00
Краснодар – Урал
 2 : 1
7.03 16:30
Зенит – Уфа
 2 : 0
7.03 16:30
Ростов – Сочи
 0 : 1
7.03 19:00
Ахмат – Рубин
 1 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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