Чемпионат России: «Зенит» лидирует и опережает «Динамо» на 5 очков

7 марта завершились матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу.

Лидер турнирной таблицы «Зенит» одержал на своем поле победу над «Уфой» со счетом 2:0. Этот успех позволил команде из Санкт-Петербурга оторваться на 5 очков от «Динамо», которое занимает второе место.

Накануне «Динамо» проиграло в московском дерби «Спартаку» (0:2).

РПЛ: результаты матчей 20-го тура