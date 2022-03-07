Чемпионат России: «Зенит» лидирует и опережает «Динамо» на 5 очков
«Зенит» лидирует в РПЛ после матчей 20-го тура
7 марта завершились матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России по футболу.
Лидер турнирной таблицы «Зенит» одержал на своем поле победу над «Уфой» со счетом 2:0. Этот успех позволил команде из Санкт-Петербурга оторваться на 5 очков от «Динамо», которое занимает второе место.
Накануне «Динамо» проиграло в московском дерби «Спартаку» (0:2).
РПЛ: результаты матчей 20-го тура
|1
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|2
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|3
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|4
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|5
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|6
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|7
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|8
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|9
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|10
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|11
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|12
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|13
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|14
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|15
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|16
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
Результаты / календарь
1 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|5.03
|19:00
|
ЦСКА – Н. Новгород
|1 : 0
|6.03
|14:00
|
Кр. Советов – Арсенал
|2 : 2
|6.03
|14:00
|
Локомотив – Химки
|3 : 2
|6.03
|19:00
|
Динамо – Спартак
|0 : 2
|7.03
|14:00
|
Краснодар – Урал
|2 : 1
|7.03
|16:30
|
Зенит – Уфа
|2 : 0
|7.03
|16:30
|
Ростов – Сочи
|0 : 1
|7.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7
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