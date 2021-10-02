РПЛ: ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи 10-го тура
В центральной встрече тура ЦСКА на своем поле примет «Краснодар», игра состоится в субботу, в 19.00 (мск).
2 октября, суббота
Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч ТВ — 13.55).
Судья: Карасев (Москва). ВАР: Матюнин (Москва).
Москва. Стадион «ВТБ Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25).
Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Жабченко (Краснодар).
Тула. Стадион «Арсенал». 19.00 (Матч Премьер — 18.55).
Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Иванов (Ростов-на -Дону).
Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.35).
Судья: Москалев (Воронеж). ВАР: Сельдяков (Балашиха)
3 октября, воскресенье
Уфа. Стадион «BetBoom Арена». 14.00 (Матч Премьер — 13.55).
Судья: Мешков (Дмитров). ВАР: Амелин (Тула).
Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25).
Судья: Шадыханов (Москва). ВАР: Сухой (Люберцы).
Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч Премьер — 18.55).
Судья: Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург).
Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.55).
Судья: Кукуян (Сочи). ВАР: Панин (Дмитров).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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