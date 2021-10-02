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РПЛ: ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи 10-го тура

08:25
Алан Дзагоев и Александр Мартынович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Алан Дзагоев и Александр Мартынович. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:
Десятый тур Тинькофф-Чемпионата России.

В центральной встрече тура ЦСКА на своем поле примет «Краснодар», игра состоится в субботу, в 19.00 (мск).

2 октября, суббота

«Рубин» — «Нижний Новгород«

Казань. Стадион «Центральный». 14.00 (Матч ТВ — 13.55).

Судья: Карасев (Москва). ВАР: Матюнин (Москва).

Рубин — Нижний Новгород

«Динамо» — «Крылья Советов«

Москва. Стадион «ВТБ Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25).

Судья: Кукуляк (Калуга). ВАР: Жабченко (Краснодар).

Динамо — Крылья Советов

«Арсенал» — «Химки»

Тула. Стадион «Арсенал». 19.00 (Матч Премьер — 18.55).

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург). ВАР: Иванов (Ростов-на -Дону).

Арсенал Т — Химки

ЦСКА — «Краснодар»

Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.35).

Судья: Москалев (Воронеж). ВАР: Сельдяков (Балашиха)

ЦСКА — Краснодар

3 октября, воскресенье

«Уфа» — «Урал»

Уфа. Стадион «BetBoom Арена». 14.00 (Матч Премьер — 13.55).

Судья: Мешков (Дмитров). ВАР: Амелин (Тула).

Уфа — Урал

«Зенит» — «Сочи»

Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 16.30 (Матч Премьер — 16.25).

Судья: Шадыханов (Москва). ВАР: Сухой (Люберцы).

Зенит — Сочи

«Ахмат» — «Спартак»

Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч Премьер — 18.55).

Судья: Левников (Санкт-Петербург). ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург).

Ахмат — Спартак

«Локомотив» — «Ростов»

Москва. Стадион «РЖД Арена». 19.00 (Матч ТВ — 18.55).

Судья: Кукуян (Сочи). ВАР: Панин (Дмитров).

Локомотив — Ростов

Все о событиях в чемпионате России можно прочитать в разделе РПЛ по этой ссылке //
Турнирная таблица чемпионата России — здесь

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Краснодар

Обе забьют - да

29%

1.68

ТБ 2.5

23%

1.83

П1

17%

2.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Сочи

П1

32%

1.38

Ф1 (-1)

25%

1.67

ИТБ1 (1.5)

19%

1.51
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат
Спартак

ТБ 2.0

26%

1.46

1X

19%

1.72

Обе забьют - да

15%

1.77

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Сергей Ревенко все материалы автора

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