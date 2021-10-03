Гол Соболева принес «Спартаку» победу над «Ахматом»

«Спартак» с минимальным счетом победил «Ахмат» в матче 10-го тура Тинькофф чемпионата России. Красно-белые выиграли в Грозном со счетом 1:0.

Автором единственного мяча стал форвард Александр Соболев. Он реализовал выход один на один в концовке первого тайма.

Во второй половине у «Спартака» был шанс увеличить преимущество, но полузащитник Зелимхан Бакаев не смог реализовать пенальти.

Московский клуб выиграл второй матч подряд и набрал 16 очков. Команда поднялась на седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 12 очками занимает 11-е место.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

10-й тур

«Ахмат» (Грозный) — «Спартак» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Соболев, 41.

Нереализованный пенальти: Бакаев, 68 (вратарь)

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев (Нижич, 65), Семенов, Лысцов, Быстров, Полярус (Карапузов, 66), Тимофеев, Уткин (Себай, 65), Коновалов (Иналкаев, 84), Харин, Конате.

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Кофрие, Джикия, Мозес, Умяров, Литвинов (Денисов, 90+5), Бакаев (Игнатов, 86), Айртон, Соболев, Промес (Ломовицкий, 78).

Предупреждения: Тимофеев, 38. Литвинов, 39. Коновалов, 55. Мозес, 71. Бакаев, 83. Ломовицкий, 90+6.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Болховитин (Ленинградская область), Богданов (Верея).

ВАР: Карасев (Москва). Богач (Люберцы).

3 октября. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».