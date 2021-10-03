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Глава РЖД Белозеров ответил на вопрос о доверии «Локо» Николичу

21:01
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Генеральный директор РЖД Олег Белозеров после поражения «Локомотива» от «Ростова» в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ (1:2) ответил на вопрос о статусе главного тренера московской команды Марко Николича.

— Продолжит ли «Локо» доверять Николичу? Это вопросы клуба.

«Локомотив» с 17 очками после десяти игр занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» имеет в активе девять очков и располагается на 13-й позиции.

Локомотив — Ростов

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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