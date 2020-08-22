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РПЛ, 4-й тур: расписание и трансляции матчей

08:00
«Железнодорожник» Антон Миранчук (№11) против спартаковца Алекса Крала. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Железнодорожник» Антон Миранчук (№11) против спартаковца Алекса Крала. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
4-й тур чемпионата России.

22 августа, суббота

«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар»
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 14:00)

Урал — Краснодар

«Химки» — «Ахмат» (Грозный)
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 16:00)

Химки — Ахмат

«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва)
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, начало игры — в 17:30)

Арсенал Т — Динамо

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тамбов»
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 18:00)

Зенит — Тамбов

ЦСКА — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, начало игры — в 20:00)

ЦСКА — Рубин

«Ротор» (Волгоград) — «Сочи»
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 20:00)

Ротор — Сочи

23 августа, воскресенье

«Уфа» — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 16:30)

Уфа — Ростов

«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва)
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 19:00)

Спартак — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 4-й тур. «Спартак» vs «Локо», ЦСКА vs Слуцкий и другие матчи




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