РПЛ, 4-й тур: расписание и трансляции матчей
22 августа, суббота
«Урал» (Екатеринбург) — «Краснодар»
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 14:00)
«Химки» — «Ахмат» (Грозный)
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 16:00)
«Арсенал» (Тула) — «Динамо» (Москва)
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, начало игры — в 17:30)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Тамбов»
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 18:00)
ЦСКА — «Рубин» (Казань)
Видеотрансляция матча (Матч ТВ, начало игры — в 20:00)
«Ротор» (Волгоград) — «Сочи»
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 20:00)
23 августа, воскресенье
«Уфа» — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 16:30)
«Спартак» (Москва) — «Локомотив» (Москва)
Видеотрансляция матча (Матч премьер, начало игры — в 19:00)