17:23 | Футбол — РПЛ

Премьер-лига, 3-й тур: расписание и результаты матчей

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Третий тур нового сезона чемпионата России: расписание, онлайн-трансляции и результаты игр.

"Динамо" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург). 26.07, 20.00 (мск)

Динамо - Урал

"Уфа" - "Крылья Советов" (Самара). 27.07, 14.00 (мск)

Уфа - Крылья Советов

"Тамбов" - "Спартак" (Москва). 27.07, 16.30 (мск)

Тамбов - Спартак

"Краснодар" - "Сочи". 27.07, 19.30 (мск)

Краснодар - Сочи

"Оренбург" - "Зенит" ("Санкт-Петербург). 28.07, 14.00 (мск)

Оренбург - Зенит

"Арсенал" (Тула) - "Ростов" (Ростов-на-Дону). 28.07, 16.30 (мск)

Арсенал Т - Ростов

ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Москва). 28.07, 19.00 (мск)

ЦСКА - Локомотив

"Рубин" (Казань) - "Ахмат" (Грозный). 29.07, 20.00 (мск)

Рубин - Ахмат

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

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https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 3-й тур. ЦСКА – "Локо" и другие матчи
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