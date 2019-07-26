Премьер-лига, 3-й тур: расписание и результаты матчей

Третий тур нового сезона чемпионата России: расписание, онлайн-трансляции и результаты игр.
"Динамо" (Москва) - "Урал" (Екатеринбург). 26.07, 20.00 (мск)
"Уфа" - "Крылья Советов" (Самара). 27.07, 14.00 (мск)
"Тамбов" - "Спартак" (Москва). 27.07, 16.30 (мск)
"Краснодар" - "Сочи". 27.07, 19.30 (мск)
"Оренбург" - "Зенит" ("Санкт-Петербург). 28.07, 14.00 (мск)
"Арсенал" (Тула) - "Ростов" (Ростов-на-Дону). 28.07, 16.30 (мск)
ЦСКА (Москва) - "Локомотив" (Москва). 28.07, 19.00 (мск)
"Рубин" (Казань) - "Ахмат" (Грозный). 29.07, 20.00 (мск)
Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр
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