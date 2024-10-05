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РПЛ, расписание и результаты 11-го тура: «Зенит» — «Оренбург», «Спартак» — «Ростов» и другие матчи

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Фото Александр Федоров, «СЭ»
11-й тур чемпионата России сезона-2024/25.

С 5 по 6 октября пройдут матчи 11-го тура РПЛ.

5 октября состоятся игры «Акрон» — «Пари НН» (14.00 мск), «Зенит» — «Оренбург» (16.30), «Рубин» — «Ахмат» (19.00) и «Спартак» — «Ростов» (19.00).

6 октября пройдут матчи «Факел» — «Динамо» Махачкала (14.00), «Локомотив» — «Крылья Советов» (16.30), «Динамо» — ЦСКА (19.00) и «Краснодар» — «Химки».

5 октября, суббота

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 14:00. Самара Арена (Самара)
Акрон
Пари НН
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Оренбург
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
Ростов
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
05 окт, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Ахмат

6 октября, воскресенье

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Химки
Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 19:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
ЦСКА

Турнирная таблица чемпионата России //
Календарь всех матчей сезона-2024/25

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«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 18-5 24
2
 Локомотив 10 8 0 2 25-14 24
3
 Зенит 10 7 2 1 22-4 23
4
 Динамо 10 6 2 2 18-10 20
5
 ЦСКА 10 5 2 3 19-6 17
6
 Спартак 10 4 4 2 14-9 16
7
 Рубин 10 3 3 4 12-15 12
8
 Ростов 10 3 3 4 13-17 12
9
 Акрон 10 3 2 5 14-18 11
10
 Кр. Советов 10 3 2 5 9-14 11
11
 Пари НН 10 3 1 6 9-19 10
12
 Динамо Мх 10 2 4 4 4-8 10
13
 Химки 10 1 5 4 9-16 8
14
 Оренбург 10 1 4 5 12-19 7
15
 Факел 10 1 3 6 4-17 6
16
 Ахмат 10 0 6 4 7-18 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
 - : -
5.10 16:30
Зенит – Оренбург
 - : -
5.10 19:00
Спартак – Ростов
 - : -
5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 - : -
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 - : -
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 - : -
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 - : -
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 6
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 7 1 2
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 8 1 1
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