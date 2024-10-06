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Сегодня, 21:04

Алаев — о дебюте Пьянича в РПЛ: «Мы рады, когда такие звезды приезжают в нашу лигу»

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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал дебют полузащитника ЦСКА Миралема Пьянича в чемпионате России в матче 11-го тура против «Динамо» (2:1).

«Это футболист с мировым именем. Все мы знаем на каком уровне он играл. Сегодня показал мастерство. Мы рады, когда такие звезды приезжают в нашу лигу. Слова, которые он говорил, я, честно, не запомнил. Приехал — значит поменял мнение. Все мы ошибаемся», — сказал Алаев.

26 сентября 34-летний босниец перешел в ЦСКА на правах свободного агента. 1 октября Пьянич дебютировал за клуб в матче FONBET Кубка России против «Пари НН» (2:0), а 6 октября сыграл первый матч в РПЛ против «Динамо» (2:1).

Александр Абустин

Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Алаев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 22-5 27
2
 Локомотив 11 9 0 2 26-14 27
3
 Зенит 11 8 2 1 23-4 26
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 11 5 4 2 17-9 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Акрон 11 3 3 5 16-20 12
9
 Ростов 11 3 3 5 13-20 12
10
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Пари НН 11 3 2 6 11-21 11
13
 Химки 11 1 5 5 9-20 8
14
 Факел 11 1 4 6 5-18 7
15
 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
16
 Ахмат 11 0 6 5 7-20 6
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5.10 14:00
Акрон – Пари НН
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Зенит – Оренбург
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5.10 19:00
Спартак – Ростов
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5.10 19:00
Рубин – Ахмат
 2 : 0
6.10 14:00
Факел – Динамо Мх
 1 : 1
6.10 16:30
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 0
6.10 19:00
Краснодар – Химки
 4 : 0
6.10 19:00
Динамо – ЦСКА
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Г
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Максим Глушенков

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 6
П
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Маркус Вендел

Зенит

 8
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
Бителло

Бителло

Динамо

 5
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

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Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 9 1 2
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