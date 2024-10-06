«Краснодар» разгромил «Химки», Кордоба оформил дубль

«Краснодар» в матче 11-го тура чемпионата России обыграл на своем поле «Химки» со счетом 4:0.

Дубль и результативный пас на счету Джона Кордобы, еще по голу забили Жуан Батчи и Кевин Кастаньо.

После этого матча «Краснодар» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Химки» 8 очками — на 13-й строчке.

В следующем матче «Краснодар» 19 октября на выезде сыграет со «Спартаком», «Химки» в этот же день примут «Локомотив».