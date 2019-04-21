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10 очков в шести матчах гарантируют "Зениту" чемпионство

"Зенит" vs "Краснодар": теперь у команды Ярослава Ракицкого (слева) открыта дорога к золоту? Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит" Первая пятерка в турнирной таблице чемпионата России. Фото "СЭ" Календарь лидеров на финише чемпионата России. Фото "СЭ"
"Зенит" vs "Краснодар": теперь у команды Ярослава Ракицкого (слева) открыта дорога к золоту? Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
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Отрыв "Зенита" в турнирной таблице от идущего вторым "Локомотива" после 24-го тура составляет восемь очков. До конца чемпионата каждой команде необходимо сыграть еще шесть матчей.
Первая пятерка в турнирной таблице чемпионата России. Фото "СЭ"
Первая пятерка в турнирной таблице чемпионата России. Фото "СЭ"

В случае равенства очков с "Локомотивом" и "Краснодаром" питерцы будут выше за счет результатов личных встреч. Следовательно, команде Семака, чтобы гарантировать себе титул, необходимо в оставшихся шести матчах набрать 10 очков (к примеру – три победы и ничья).

"Локо" для того, чтобы надеяться на золотые медали, необходимо, чтобы "Зенит" потерял минимум девять очков (к примеру, три поражения). В этом случае, при условии, что команда Семина выиграет все оставшиеся встречи, железнодорожники выйдут на первое место.

Напомним, что первое и второе места гарантируют участие в групповом турнире Лиги чемпионов. Бронзовому призеру придется пробиваться в основную сетку через отборочный этап. Расклады на второе место сейчас прогнозировать сложно – матчей осталось много, а разрыв между претендентами совсем небольшой. Отметим только, что "Локомотив" имеет небольшое преимущество перед конкурентами – он не только опережает "Краснодар" и ЦСКА по очкам, но и в случае равенства с кем-то из них будет стоять выше за счет личных встреч.

Календарь лидеров на финише чемпионата России. Фото "СЭ"
Календарь лидеров на финише чемпионата России. Фото "СЭ"

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Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
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