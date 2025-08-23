Агент Баринова о возможном переходе игрока в АЕК: «Предложение есть, руководство «Локомотива» оно не устроило»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о переговорах между московским клубом и АЕКом по переходу игрока.

— Появилась информация, что Дмитрий Баринов согласовал контракт с АЕКом. Как на самом деле?

— Это не так, этого не может быть. Он футболист «Локомотива», с другими клубами он согласовывать контракт не может. Могу подтвердить, что предложение есть. Руководство «Локомотива» оно не устроило. Считаю некорректным обсуждать цифры, это останется между клубами. До конца окна есть время, но и отпускать прямо сейчас лидера у «Локомотива» нет особого желания. Посмотрим, как дальше будет. Время покажет.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Дмитрий Баринов согласовал условия личного контракта с АЕКом. Переход игрока будет зависеть от возможности клубов договориться.