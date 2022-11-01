Камоцци: «Надеюсь, что в Италию приедут качественные российские игроки»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци прокомментировал интерес клубов серии А к российским игрокам.

«Не знаю, следят ли за Дивеевым, Зайнутдинов и Мостовым в серии А. Я знаю их очень хорошо. В Италии нет конкретного запрета на российских футболистов, но это было бы не самым лучшим решением — взять столько игроков из России. Я надеюсь, что в Италию приедут качественные российские футболисты, но должен признать, что это сложно», — цитирует Metaratings Камоцци.

В сезоне-2022/23 Дивеев забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 12 матчах за ЦСКА. В данный момент 23-летний защитник восстанавливается после перелома большеберцовой кости.

Бахтиер Зайнутдинов стал игроком ЦСКА в 2020 году. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей за армейцев во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Мостовой в сезоне-2022/23 сыграл в составе «Зенита» 20 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт 24-летнего полузащитника с клубом рассчитан до 2024 года.