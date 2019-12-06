«Челси» официально подтвердил, что с него сняли трансферный бан, и раскритиковал ФИФА

«Челси» на официальном сайте сообщил, что апелляция в Спортивном арбитражном суде (CAS) по поводу трансферного запрета была успешной. Клуб может свободно подписывать игроков в трансферном окне с января 2020 года.

— «Челси» благодарен CAS за усердный подход, который он приложил нашему вопросу, — говорится в заявлении. — Клуб еще не получил письменных обоснований решения CAS, но хотел бы прояснить следующее:

1. Подход ФИФА к этому делу был крайне неудовлетворительным, не в последнюю очередь из-за того, что ФИФА решила относиться к «Челси» совершенно иначе, чем к «Манчестер Сити».

2. ФИФА обвинила «Челси» в нарушении статьи 19 правил ФИФА в отношении 27 игроков, охватывающих период с 2009 года. Из них 16 игроков были зарегистрированы «Челси» точно так же, как это сделали другие клубы премьер-лиги, зарегистрированные в то время. Кроме того, «Челси» обратился за разъяснениями к АПЛ в 2009 году о том, нужно ли ему обращаться за разрешением на регистрацию игроков в этой категории. Впоследствии Федерация футбола Англии связалась с ФИФА, и было подтверждено, что игроки этой категории имеют право на регистрацию, а никаких специальных заявок не требуется (и фактически никакого специального процесса подачи заявок не существует). Соответственно, тот факт, что ФИФА выдвинула обвинения против «Челси» для этой категории игроков, был ошибочным. Мы благодарны, что CAS, похоже, исправил это.

3. В отношении оставшихся 11 игроков, позиция «Челси» выглядит следующим образом :

а. Шесть игроков получили право на одно из исключений, изложенных в регламенте ФИФА. Как следствие, в случае каких-либо нарушений в отношении этих игроков, они носили только процедурный характер.