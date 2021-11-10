Главными претендентами на игроков московского «Динамо» Арсена Захаряна и Константина Тюкавина являются «Челси» и «Манчестер Сити», сообщает TEAMtalk.

Источник указывает, что эти игроки являются самыми многообещающими молодыми талантами Восточной Европы. За Захаряном, по данным издания, наблюдает более дюжины клубов бундеслиги, в том числе «Бавария» и дортмундская «Боруссия». Также им интересовались «Реал», «Атлетико» «Севилья», ПСВ, «Аякс», «Аталанта», «Рома» и «Интер».

Основными претендентами издание называет «Челси» и «Ман Сити», но в Англии есть и другие клубы, интересующиеся игроком — «Лестер», «Брайтон» и «Брентфорд». Также указано, что почти каждый клуб, который интересуется Захаряном, следит и за Тюкавиным.

18-летний Арсен Захарян в текущем сезоне провел 13 матчей в чемпионате России и забил два мяча при пяти голевых передачах. Transfermarkt оценивает полузащитника в 9 миллионов евро. 19-летний Тюкавин в нынешнем сезоне отыграл 14 матчей в Тинькофф РПЛ и забил четыре мяча. Его оценивают в 6,5 миллиона евро.