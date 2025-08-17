Челестини вошел в топ-5 лучших тренеров ЦСКА по набранным очками в стартовых турах РПЛ

Фабио Челестини вошел в топ-5 лучших тренеров ЦСКА по набранным очками в первых пяти турах чемпионата России.

Под руководством швейцарца армейцы набрали 11 очков, это четвертый показатель в истории.

1. 15 очков — Валерий Газзаев (2002 год)

2. 12 очков — Олег Долматов (1998)

3. 12 очков — Леонид Слуцкий (2009)

4. 11 очков — Фабио Челестини (2025)

5. 11 очков — Виктор Гончаренко (2017)

По голам после пяти туров ЦСКА Челестини делит первое место с ЦСКА Долматова — по 11 забитых мячей.

После победы над московским «Динамо» ЦСКА занимает 2-ю строчку в РПЛ.