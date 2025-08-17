Футбол
17 августа, 20:20

Карпин — о поражении от ЦСКА: «Первый гол психологически повлиял на нас. Надеюсь, что не будет глупых ошибок»

Федор Носов

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

— Как выходить из такой ситуации?

— Выходить из ситуации можно только за счет работы. Этот первый гол — ошибка Бителло. До гола моменты создавали только мы. Этот гол психологически повлиял на нас. Второй тайм и 15 минут первого тайма вселяют надежду.

— Что можете сказать болельщикам?

— Будем работать дальше и надеюсь, что будет результат, не будет глупых ошибок, — сказал Карпин.

«Динамо» (5) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей.

ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».

Материалы сюжета: РПЛ, 5-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Динамо» — ЦСКА, «Краснодар» — «Сочи» и другие матчи
Станкович — об отсутствии на пресс-конференции после игры с «Зенитом»: «Мне нужно было увидеть жену и дочь»
ЭСК признала верными решения судьи Чистякова в матче «Спартак» — «Зенит»
ЭСК признала ошибочными два решения судьи Левникова в матче «Динамо» — ЦСКА
Капитан «Балтики» Мендель выбыл на полтора месяца из-за перелома пятой плюсневой кости
Божович назвал провальным результат «Спартака» в игре с «Зенитом»
Самошников и Куэста усилят «Спартак»? Как их будет использовать Станкович?
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Павел Леонидович

    О - отговорки)

    18.08.2025

  • Archon

    Молодость)))) И тяга к прекрасному))

    18.08.2025

  • Геннадий Хохлов

    может ошибаюсь, но вот по игрокам можно судить, которые не первый год в каманде, какой то внутренний конфликт с тренером, не привыкли они к резким высказываям от Карпина, не нашел Валера общего языка с командой, и все его оговорки -виноват тот, виноват этот, думаю тому подтверждение, в итоге,либо они его сплавят, либо Валера изменит свою тональность, и дело совершенно не в каких то ошибках игроков

    18.08.2025

  • Oleg Sergeev

    Валера, верим)

    18.08.2025

  • Evgeny Popov

    карпин абсолютный ноль, как тренер!!!!!!!!

    18.08.2025

  • Dmitry Koltsov

    и без крота могли 3 забить

    18.08.2025

  • Stilet525

    Ладно первый гол, но второй гол - это не привоз, а комбинация ЦСКА.

    17.08.2025

  • mikenaumov120

    Он тренер сборной России, не солидно )))...

    17.08.2025

  • mikenaumov120

    Зато сборную Кубы, легко...)))....

    17.08.2025

  • unzak44

    Яблоки из его сада тырил?!

    17.08.2025

  • unzak44

    Валера, ты тренер не уровня Динамо.Ростов был твой потолок. Поэтому, будь мужиком-подай в отставку сам. Не позорься. Это я тебе как земляк говорю.

    17.08.2025

  • Dinamo Poninka

    Будем работать, сказал главный. Ставим на футбольном поле токарные,сверлильные и прочии станки, сборочные линии по сборке артиллерийских орудий, танков Т-34, минометов, ППШ, студебеккеров по лицензии, Трамп на Аляске дал добро и прочее военное имущество. К осени сделать крышу, но не давать тепло, а то будут работать, как Динамо играет футбол, и после каждого подбитого танка извинятся перед военными.

    17.08.2025

  • bond1951

    ОШИБКИ всегда будут ........недотренер......это игра.....

    17.08.2025

  • Кариока_двойка.

    А приходил всем помнится в топовую команду для борьбы за чемпионство. А оказалось, что команда совсем не топовая. А если еще учесть, что и тренер очень слабый, то тандем убийственный получился. Гусев не нарадуется наверно, рядом хихихикая про себя. Но во втором тайме правда забегали, я уж думал, что совсем всё плохо с Динамо. А может это Цска остановился, тоже версия. Но Валеру тут ждет провал, это очевидно, игра ужас - Кто в лес, кто по дрова. Ему Ростов - потолок.

    17.08.2025

  • kpmanager

    Валера - Валера! Тренер говно!! Результат на лице. 18 лет обсера... Нашел очереных лохов в Москве...

    17.08.2025

  • bond1951

    НУЛЕВИК уходя УХОДИ.....

    17.08.2025

  • bothof

    Только такой тупой как ты,может назвать себя Чернобогом!

    17.08.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Сплошные понты даже после таких вот просёров

    17.08.2025

  • bvp

    Если будете от ворот разыгрывать, привозы будут.

    17.08.2025

  • Чернобог

    Да всё там известно, если бы не судья и не наш дуболом Мусаев, который даже в ворота попасть не может, то получили бы 5 или 6 голов к 50й минуте и дальше даже бы и не дёргались. Так что отставь свои розовые мечты для девочек подросткового возраста, им за гаражами будешь рассказывать байки.

    17.08.2025

  • Чернобог

    Тучи над Валеркой прям сгустились не слабо так.. Ему бы после таких болезненных поражений как то выйти из образа своего крутого мачо, да сказать что толковое и доброе, пользы было бы больше, чем вот эти его вы-ебо_ны вечные..

    17.08.2025

  • bothof

    Первые два гола сами себе привезли,это Карпин виноват?Такое впечатление,что здесь только Карпина умеют ругать,а в футболе никто не разбирается!Карпин виноват,что Бителло проснулся только во втором тайме,а в первом привёз гол и не бегал?Глебов просто ноль,Маричаль постоянно косячит!А коням сильно свезло с первыми двумя голами,иначе ещё неизвестно,кто выиграл бы!

    17.08.2025

  • Игорь Сергеев

    Валера помни главное! Ты самый "блистательный" тренер современности!:rofl:

    17.08.2025

  • oleg ves

    Лещук нормально сыграл - несколько раз выручил, не знаю, почему на него бочку катят. В защите у Динамо швах. Первый гол привезли себе. 2й и 3й кони классно исполнили, а у Динамиков во 2м тайме в более убойных моментах мяч не шел в створ. Динамикам надо потерпеть и привыкнуть к требованиям Валеры, и все у них получится.

    17.08.2025

  • sargon

    А первые 5 мимнут были вообще шикарные да?))) Карпин в своем репертуаре ))

    17.08.2025

  • anatj

    Выкинуть Личку, который чуть не сделал команДу Чемпионами, с составом , который даже в 5 по хорошему не входит, в следущем сезоне очередная борьба до последнего тура, поменять на такой мешок дерьма! Просто удивительная чуйка у руководства Великого Клуба Динамо Москва менять своих классных тренеров на ни пойми что, это просто талант! Сразу вспоминается Бесков и Севидов!!! А Личка - чисто Динамовский тренер, о чем здесь писал постоянно, но все было бесполезно, просто "убили" комонДу. Просто жуть, что творится!!!

    17.08.2025

  • Archon

    Валер,ну если прям один гол,и прям так сильно "повлиял" - что ж у тебя такая психика-то слабенькая?))) Третьего дня в меня один м\удак из "берданки" стрелял..И то я так не нервничал))))

    17.08.2025

  • Yorik088

    ЛерусЯ, а как второй гол на вас повлиял? а третий?))))

    17.08.2025

  • одьлинэ

    Карпин: опять двойка. Вернее - ноль очков. Будет самая быстрая отставка?

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    Глупая ошибка там только одна - притащить бестолкового эстонца в команду и слушать его бредни.

    17.08.2025

  • Исаев-Штирлиц

    какие он там до гола моменты создавал?

    17.08.2025

  • Sergey Sparker

    Если бы не судья, огребли бы штук 5-6.

    17.08.2025

    • «Динамо» — ЦСКА: видео голов

    Челестини вошел в топ-5 лучших тренеров ЦСКА по набранным очками в стартовых турах РПЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 16 10 3 3 26-14 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 16 7 8 1 21-7 29
    6
    		 Спартак 16 8 4 4 25-21 28
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 16 2 6 8 17-26 12
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика 0 : 0
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА 1 : 0
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 7 1 2
    Вся статистика

