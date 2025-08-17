Карпин — о поражении от ЦСКА: «Первый гол психологически повлиял на нас. Надеюсь, что не будет глупых ошибок»

Главный тренер московского «Динамо» Валерий Карпин поделился впечатлениями после поражения от ЦСКА (1:3) в матче 5-го тура РПЛ.

— Как выходить из такой ситуации?

— Выходить из ситуации можно только за счет работы. Этот первый гол — ошибка Бителло. До гола моменты создавали только мы. Этот гол психологически повлиял на нас. Второй тайм и 15 минут первого тайма вселяют надежду.

— Что можете сказать болельщикам?

— Будем работать дальше и надеюсь, что будет результат, не будет глупых ошибок, — сказал Карпин.

«Динамо» (5) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей.

ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».