Гафин — о поражении «Динамо» от ЦСКА: «Результат неудовлетворительный, отвратительно начали первый тайм»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подвел итоги матча против ЦСКА (1:3) в 5-м туре РПЛ.

«Результат неудовлетворительный, отвратительно начали первый тайм. Ощущение, что было продолжение матча с «Краснодаром», где сами себе привезли четыре гола. Во втором тайме показали атакующий футбол, но этого было недостаточно. Надо работать, потенциал у этой команды точно большой», — сказал Гафин.

«Динамо» (5) опустилось на 12-ю позицию в турнирной таблице. Бело-голубые продлили серию без побед до 4 матчей.

ЦСКА (11 очков) поднялся на второе место в РПЛ. По итогам тура армейцев может опередить только «Краснодар» (9), который в воскресенье сыграет с «Сочи».

В следующем туре ЦСКА на своем поле примет «Акрон». Матч пройдет 24 августа. «Динамо» на день раньше дома сыграет с «Пари НН».