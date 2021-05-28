Семенов рассказал о конфликте с Талалаевым

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов рассказал о конфликте с главным тренером грозненцев Андреем Талалаевым.

— У вас правда был конфликт с Талалаевым?

— Было недопонимание, но мы поговорили и все решили. Сейчас все хорошо.

— В вашем возрасте еще реально уехать в Европу? Готовы поехать в Турцию как Кудряшов?

— Почему нет. Хотелось бы играть в командах, которые решают какие-то задачи. Мое дело играть, а как будет — пусть решают агенты.