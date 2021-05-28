Семенов рассказал о конфликте с Талалаевым
14:52
Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов рассказал о конфликте с главным тренером грозненцев Андреем Талалаевым.
— У вас правда был конфликт с Талалаевым?
— Было недопонимание, но мы поговорили и все решили. Сейчас все хорошо.
— В вашем возрасте еще реально уехать в Европу? Готовы поехать в Турцию как Кудряшов?
— Почему нет. Хотелось бы играть в командах, которые решают какие-то задачи. Мое дело играть, а как будет — пусть решают агенты.
(Максим Алланазаров)
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