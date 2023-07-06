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Сегодня, 16:14

Чанов заявил, что Фернандес много сделал для ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отреагировал на информацию о возможном переходе 32-летнего бразильского защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Чисто по-человечески очень обидно. Думаю, не только мне, но и всем болельщикам ЦСКА. Мы не знаем всех нюансов, тонкостей, поэтому больше сказать ничего не могу. Он много сделал для ЦСКА. Но болельщики будут считать это предательством. Надеюсь, что Марио не растерял свой уровень, это будет отличное подспорье для «Зенита». А трудностей с адаптацией в команде у него не будет, учитывая бразильскую диаспору», — приводит слова Чанова Metaratings.ru.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру. В январе 2023 года защитник возобновил карьеру и перешел в бразильский «Интернасьонал». Игрок провел за команду 5 матчей и расторг соглашение с командой в апреле.

По информации «СЭ», 32-летний Фернандес перейдет в «Зенит» на правах свободного агента, после того как клуб из Санкт-Петербурга выкупит у «Интернасьонала» контракт футболиста за сумму порядка 360 тысяч евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/chanov-fernandes-mnogo-sdelal-dlya-cska-no-bolelshiki-budut-schitat-perekhod-v-zenit-predatelstvom-264015/
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