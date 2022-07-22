Чалов рассказал о сорвавшемся трансфере в «Кристал Пэлас»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы поиграть в Англии.

— Ты сейчас понимаешь, почему тот трансфер в «Кристал Пэлас» сорвался?

— Отчасти понимаю, но не могу это рассказать. Я хотел там играть.

— По одной из версий, так как в тот момент в ЦСКА менялся владелец, клубу нужно было сохранить все свои активы.

—Таких деталей я не знаю. Давайте так, когда случаются такие ситуации, ты думаешь: отказались они от трансфера — окей, я же не поменялся, продолжаю так же упорно работать. Значит, в следующее трансферное окно придет предложение лучше.

— Есть еще версия, что руководство посчитало: через год ты будешь стоить еще дороже.

— Получается так, да.

— И финальное. Говорили, что руководство посчитало: если и уходить из ЦСКА, то в топ-клуб, а не в «Кристал Пэлас». Согласен с этим?

— У каждого свое мнение. Думаю, что поиграть в АПЛ мечтает каждый футболист. Причем в любом клубе!

— У тебя нетипичное мышление для российского футболиста. У всех позиция такая: если уезжать в Европу, то в хороший клуб из топ-5.

— Так думают те, кто не был в этом мире, скажем так. Давайте спросим любого легионера, который играет в России: поехал бы он в «Кристалл Пэлас»? Крал уехал, Влашич (в «Вест Хэм»). Плохо, что ли? Мне кажется, сказка. Конечно, одно дело, когда ты играешь, другое — когда сидишь. Но я считаю, что в любом случае пробовать надо. Вернуться всегда успеешь