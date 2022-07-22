Чалов рассказал о сорвавшемся трансфере в «Кристал Пэлас»
Нападающий ЦСКА Федор Чалов в интервью «СЭ» рассказал, что хотел бы поиграть в Англии.
— Ты сейчас понимаешь, почему тот трансфер в «Кристал Пэлас» сорвался?
— Отчасти понимаю, но не могу это рассказать. Я хотел там играть.
— По одной из версий, так как в тот момент в ЦСКА менялся владелец, клубу нужно было сохранить все свои активы.
—Таких деталей я не знаю. Давайте так, когда случаются такие ситуации, ты думаешь: отказались они от трансфера — окей, я же не поменялся, продолжаю так же упорно работать. Значит, в следующее трансферное окно придет предложение лучше.
— Есть еще версия, что руководство посчитало: через год ты будешь стоить еще дороже.
— Получается так, да.
— И финальное. Говорили, что руководство посчитало: если и уходить из ЦСКА, то в топ-клуб, а не в «Кристал Пэлас». Согласен с этим?
— У каждого свое мнение. Думаю, что поиграть в АПЛ мечтает каждый футболист. Причем в любом клубе!
— У тебя нетипичное мышление для российского футболиста. У всех позиция такая: если уезжать в Европу, то в хороший клуб из топ-5.
— Так думают те, кто не был в этом мире, скажем так. Давайте спросим любого легионера, который играет в России: поехал бы он в «Кристалл Пэлас»? Крал уехал, Влашич (в «Вест Хэм»). Плохо, что ли? Мне кажется, сказка. Конечно, одно дело, когда ты играешь, другое — когда сидишь. Но я считаю, что в любом случае пробовать надо. Вернуться всегда успеешь
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|В
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|Кр. Советов
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|4-2
|3
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2
|Сочи
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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3
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
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4
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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5
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
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6
|Зенит
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
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15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|22.07
|20:00
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Зенит – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|23.07
|17:30
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Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
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Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
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Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
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Роман Акбашев
Факел
|1
|
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Тимур Аюпов
Оренбург
|1
|П
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Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
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Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
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Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
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Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1