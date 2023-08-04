Чалов рассказал о личных целях на сезон-2023/24 чемпионата России

Форвард ЦСКА Федор Чалов поделился целями на сезон-2023/24. Он также рассказал о споре, который он проиграл своей девушке.

— В прошлом сезоне ты побил личный рекорд результативности за сезон. Когда число подходило к 15-ти, не захлестывало очень сильное желание?

— Нет, на тот момент оставалось еще прилично матчей. Старался об этом не думать, просто хотелось уже побить рекорд и закрыть этот гештальт. Рад, что получилось так быстро это сделать.

— Не ставил себе такую цель перед прошлым сезоном?

— Я на такую длинную дистанцию не строю планы.

— И ты проиграл спор своей девушке, за что тебя закидали мукой и яйцами. В этом году будешь спорить?

— Пока еще никто не предлагал! Но я не знаю, соглашусь ли в этом году (улыбается), — цитирует Чалова пресс-служба ЦСКА.