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Сегодня, 17:10

Ледяхов: «Удивило, что в эпизоде с Беришей никто из игроков «Спартака» не защитил Абаскаля»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов рассказал, что думает об инциденте, произошедшем в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:1) между полузащитником грозненцев Бернардом Беришей и главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.

«Я очень хорошо знаю этого товарища, работал с ним очень долго. В моменты эйфории у Бериши выключается мозг, он не соображает, что делает. Парень, конечно, супер — характер, все остальное, могу с лучшей стороны его охарактеризовать. Но в данном эпизоде он неправ. Если бы такое произошло в Испании, ему бы дали красную карточку и еще произошла бы потасовка на поле — сто процентов. Чистейшей воды провокация», — приводит «РБ Спорт» слова Ледяхова.

Также он ответил, удивило ли его, что ни один игрок «Спартака» не попытался защитить тренера.

«Да, удивило. Никто даже ничего не сделал. Говорили, что потом конфликтная ситуация возникла по пути в раздевалку, но в тот момент никто не встал за тренера. Это говорит о том, что отношения между тренером и футболистами в «Спартаке» не очень нормальные», — добавил специалист.

В игре между грозненской и московской командами Бериша побежал праздновать гол, забитый Гамидом Агаларовым, к трибуне у скамейки соперника и прыгнул двумя ногами в сторону Абаскаля, после чего испанец толкнул его. КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера «Спартака» на три матча, один из которых — условно, за поведение в этой встрече.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-ledyahov-udivilo-chto-v-e-pizode-s-berishej-nikto-iz-igrokov-spartaka-ne-zashhitil-abaskalya/
Бернард Бериша
Игорь Ледяхов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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 - : -
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Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
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Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
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 - : -
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