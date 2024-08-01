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Сегодня, 16:58

Чалов обратился к болельщикам после ухода из ЦСКА: «Спасибо за вашу любовь и тепло, я стал настоящим армейцем»

Алина Савинова
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Нападающий Федор Чалов поблагодарил болельщиков ЦСКА, игроков и руководство клуба за поддержку на протяжении его карьеры в московской команде.

Ранее армейцы объявили о переходе форварда в ПАОК. 26-летний россиянин подписал контракт с греческим клубом сроком на три года.

«Дорогие друзья! Я нахожусь в стенах родного стадиона, и первые эмоции, которые я испытываю, — это благодарность. Благодарность болельщикам за то, что они всегда нас поддерживают, всему персоналу, игрокам и тренерам, которые были со мной на протяжении всего этого времени, и, конечно, клубу за эти 18 лет. ЦСКА научил меня работать и всегда бороться за свою мечту. Я стал настоящим армейцем и готов принимать сложные решения. ЦСКА — большая часть моей жизни, это люди и эмоции, которые навсегда останутся в моем сердце. Спасибо за вашу любовь и тепло!» — сказал футболист в видео, опубликованном в Telegram-канале ЦСКА.

26-летний Чалов является воспитанником ЦСКА. За московский клуб форвард сыграл 261 матч и забил 89 голов, став обладателем Кубка и Суперкубка России.

Федор Чалов
Футбол
ФК ПАОК
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
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