Карпукас считает, что уход лидеров не сильно влияет на результаты «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас прокомментировал переход в «Зенит» своего бывшего одноклубника Максима Глушенкова.

«Уход лидеров сказался на составе. Мы оказались перед необходимостью как-то заменить ушедших футболистов. Но что касается результатов на фоне изменений, то пока у нас в трех играх две победы. Пока все более-менее нормально. Посмотрим, как будет на дистанции.

Не могу сказать, что прямо слежу за играми Глушенкова, но в курсе каких-то результатов. То, что он хороший футболист, все знают. Мне зачем это в очередной раз повторять? Я предполагал, что он тот футболист, который нужен «Зениту» по своим качествам», — цитирует Карпукаса Metaratings.

25-летний Глушенков перешел в петербургский клуб перед началом текущего сезона. Нападающий провел за новую команду 4 матча, в которых забил 5 голов, а также стал обладателем Суперкубка России. По итогам сезона-2023/24 россиянин стал лучшим ассистентом среди всех европейских национальных чемпионатов, сделав 19 голевых передач.